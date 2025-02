Le imprese di pesca esprimono la loro posizione sulla nascente Area Marina Protetta (AMP) di Maratea: “Faremo le nostre osservazioni alla proposta di perimetrazione dell’ISPRA e incontreremo presto il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata”.



Con la conclusione ormai prossima del lavoro dell’ISPRA, si apre una fase cruciale per la governance dell’AMP. “Ora comincia la fase più importante: la politica deve costruire un modello di gestione adeguato, e noi siamo pronti a dare il nostro contributo”, affermano i rappresentanti del settore.



In questa prospettiva, è stata inviata una comunicazione all’Assessore Mongiello, al Comune di Maratea e al GAL Pesca “Cittadella del Sapere” per avviare un percorso condiviso di concertazione. L’obiettivo è definire un’intesa pubblico-privata che assicuri una gestione efficace e sostenibile dell’AMP.



Il piano d’azione del GAL ha già previsto risorse per lo studio scientifico del piano di gestione della pesca lungo la costa di Maratea. Inoltre, il futuro Ente di gestione dell’AMP potrà contare sui fondi FEAMPA 2021-2027 come sostegno economico essenziale.



“L’accordo tra Regione, Comune e comparto marittimo sarà costruito nel rispetto della normativa vigente. Metteremo a disposizione competenze e risorse, con il massimo impegno per garantire la sostenibilità ambientale”, concludono le imprese di pesca.