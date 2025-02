Finalmente oggi 11 febbraio 2025 si è tenuta la riunione dell’Osservatorio Permanente per la Mobilità più volte richiesto dalla Uiltrasporti.



Con l’auspicio che il nuovo bando per i tre lotti extraurbani del TPL, andato deserto nel precedente mandato, sia redatto nel più breve tempo possibile e garantire il diritto alla mobilità attraverso l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale efficiente ed efficace che possa vedere servite tutte le aree con la massima accessibilità, la Uiltrasporti - riferisce il Segretario Regionale Antonio Cefola - ha proposto che vengano presi in considerazione i seguenti punti da inserire nel nuovo bando:



· Chiarezza e acquisizione Organici del Cotrab;

· Garantire ai Lavoratori puntuale ricevimento della retribuzione;

· Tutela e garanzia Lavoratori come da CCNL, RD 148/31 e L.R. 22/98;

· Pari trattamento economico salariale per tutti i lavoratori del settore con particolare attenzione agli accordi regionali (Bigliettazione a terra e emissione del titolo a bordo con sovrapprezzo accordo 16.12.2016 – Salario di ingresso)

· Prevedere nella gara una clausola che garantisca la solidità economica delle aziende che vi partecipano;

· Conoscere i criteri di determinazione del LOAD FACTOR (rapporto fra spazio occupato e spazio disponibile su ogni mezzo) atteso che, molte corse, vengono svolte con mezzi piccoli e pertanto la percentuale di riempimento è da riparametrare (così come nel PdB sono previste varie tipologie di bus a seconda delle linee individuate) oltre che per un discorso di attenzione SOCIALE di isolamento di vari centri;

· Integrazione tariffaria e vettoriale tra Gomma e Ferro, in sintonia con le esigenze della mobilità dei lucani, escludendo sovrapposizione e dando precedenza ai sistemi di trasporto a maggiore fruibilità e comodità di utilizzo ;

· Bigliettazione unica e integrata per le varie modalità di trasporto con conseguente uniformazione di emettitrici, sistemi gestionali di controllo ed emissione ;

· Esclusione totale, nella prossima gara, al ricorso dei sui sub-appalti;

· Possibilità di conoscere, prima dell’avvio delle procedure di gara, gli atti che ne costituiranno parte sostanziale, a partire dal riparto di lavoratori, rinnovo parco rotabile bus con e senza contributo e strutture operative eventualmente interessate e/o richieste dalla procedura;

· Prevedere la più ambia partecipazione alla gara degli operatori per l’affidamento in concessione del servizio su gomma del TPL Regionale, Provinciale e Comunale di competenza della Regione per l’aggiudicazione di un abbinamento a più lotti;

· Rivedere la normativa per il calcolo del costo standard procedendo alla verifica della velocità commerciale considerato che in Basilicata è di 21,2 Km/h valore che potrebbe incidere sul prezzo a base di gara;

· Prevedere l’assegnazione delle linee di breve percorrenza negli UTOR delle provincie di appartenenza, oggi previste nell’UTOR Regionale, per dare la possibilità ai gestori di effettuare turni di servizio nel rispetto delle regole e delle normi vigenti;

· Prevedere l’esclusione dei percorsi urbani nelle varie città (Potenza in particolar modo) da parte dei mezzi in ingresso che svolgono servizi extraurbani o suburbani;

· Lasciare flessibilità al futuro gestore e alla parte operativa di individuare le ottimali soluzione in termini di capienza mezzi sulle varie corse, atteso che in Basilicata i previsti mezzi 15 metri e, in alcuni casi, anche Bipiano, non hanno possibilità di facile circolazione sulle nostre strade;

· Sarebbe opportuno venire in possesso delle polimeriche con orari definiti, di tutte le corse nuove inserite, rimodulate o modificate da indifferenziate a scolastiche o in altro perchè eventuali orari disallineati non consentono un’ottimizzazione del servizio con un ulteriore aggravio di costi.

· Per la Uil trasporti la proposta dell’agenzia unica della mobilità regionale è una visione strategica e innovativa per la nostra regione «che supera i confini delle città capoluogo ed arriva sui territori e nei comuni delle province. L’agenzia regionale - aggiunge Cefola - è lo strumento che potrebbe fare una programmazione per un servizio di qualità per rendere efficienti i collegamenti in ogni angolo della Basilicata, realizzando uno scambio tra ferro e gomma. L’agenzia dovrebbe essere la sola che programma, monitora, organizza e mette in rete, connettendo, le tante esigenze degli utenti del trasporto nell’intera regione per implementare una reale integrazione del trasporto, migliorandone la qualità e facendo risparmiare ingenti risorse. Oggi alcuni tratti di strade del nostro territorio sono gestiti da più aziende che tra loro non dialogano, e quindi accade che in alcune zone passano più bus accavallandosi, mentre altri tratti del nostro territorio regionale non sono coperti a sufficienza. Farle coordinare da un’unica agenzia di programmazione regionale sarebbe una mossa di notevole impatto che andrebbe a standardizzare il servizio con notevoli ricadute positive sulla mobilità delle persone e sulla qualità del servizio che diventerebbe così efficiente e modulato sulle esigenze dei cittadini in ogni angolo della nostra regione. Serve crederci ed impegnarsi per realizzare un nuovo sistema che sia snello ed organizzato per il bene dei lavoratori e dei cittadini della nostra regione.



A fine riunione l’Assessore Pepe ha garantito che ha avviato la procedura di costituzione dell’Agenzia unica della mobilità prima dell’indizione della nuova gara, attiverà la procedura per l’acquisto e consegna di nuovi bus e ha invitato tutti i soggetti presenti a inviare proposte per eventuali variazioni da porre nel nuovo bando con massima apertura d’intervento.

Come Uiltrasporti abbiamo già evidenziato un cambio nella gestione dei trasporti in Basilicata e con tali impegni pensiamo che siamo sulla strada giusta per fare bene e dare ai cittadini lucani il servizio giusto che meritano.



Il Segretario Regionale Antonio Cefola