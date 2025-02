“Il Giubileo oltre che un evento di grandissima importanza per la Chiesa cattolica e per l’Italia ed è anche una opportunità unica per promuovere la straordinaria bellezza del patrimonio culturale e religioso della nostra regione,opportunità che dobbiamo cogliere al volo per favorire lo sviluppo del turismo, un settore chiave della crescita economica e sociale della nostra regione”.

E’ quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello che nell’odierna seduta del Consiglio regionale chiederanno l’iscrizione di una mozione diretta a promuovere iniziative regionali in materia di turismo in virtù delle celebrazioni del Giubileo che si terranno quest’anno.

“Il turismo culturale e religioso è caratterizzato da un forte potenziale di crescita perché consente al visitatore di entrare nel vivo dell’arte, della cultura e delle tradizioni anche religiose che il paese ospitante esprime” -sottolinea Chiorazzo- “facendo sì che il turista possa vivere una esperienza spirituale oltre ludica”.

“Quando, come nel caso della nostra regione, i luoghi di culto sono straordinari strumenti di narrazione delle bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche di un territorio” -aggiunge il Vice Presidente del Consiglio regionale- “le istituzioni non devono sottrarsi al compito che viene assegnato loro dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, che impongono la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale”.

“La circostanza che per effetto delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica sono previsti in Italia 35 milioni di arrivi da tutto il mondo, con una ricaduta economica complessiva stimata da Unioncamere in oltre 16 miliardi di euro” -conclude Vizziello- “impone alla Regione di intercettare una parte di questi visitatori e di rivelare al mondo il proprio patrimonio artistico che, sono certo, sarà in grado di emozionare quanti avranno l’occasione di ammirarlo”.