Si è tenuta oggi la prima seduta di insediamento del nuovo Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Basilicata. Il passaggio di consegne tra l’ex presidente Antonio Donato Marra e la nuova presidente Assunta Mitidieri è avvenuto presso il palazzo del Consiglio regionale.



Il nuovo Corecom, presieduto da Assunta Mitidieri, che succede ad Antonio Donato Marra, è composto anche da Federica Lomuto, Carlo Griesi, Anna Scalise e Luca Smaldore. L’Autorità regionale svolge, tra l’altro, funzioni di garanzia e controllo nel settore delle comunicazioni a livello regionale.



Nel suo intervento, la presidente Mitidieri ha ringraziato Marra per il lavoro svolto, sottolineando di assumere l’incarico con un forte senso di responsabilità e l’intenzione di proseguire in continuità con quanto realizzato dal presidente uscente. "Si partirà dai progetti già avviati da Marra, che saranno rafforzati e potenziati, nel solco dei protocolli d’intesa già sottoscritti dal precedente Comitato, di cui ho fatto parte come componente", ha dichiarato Mitidieri.



Dopo l’insediamento ufficiale e i consueti auguri di buon lavoro a tutti i membri, il Comitato ha subito avviato la prima riunione operativa. L’incontro è stato aperto dalle comunicazioni della neo presidente Mitidieri, seguite dalla relazione consuntiva del presidente uscente Antonio Donato Marra.



Tra i punti all’ordine del giorno alcuni atti urgenti, tra cui l’approvazione di delibere per la definizione di controversie e il calendario delle trasmissioni di accesso per il secondo trimestre del 2025. Le domande, presentate da associazioni, partiti, gruppi rappresentati in Parlamento e nelle assemblee elettive locali, nonché da autonomie locali e loro organizzazioni associative, dovranno essere inoltrate entro il prossimo 7 marzo.



Il Comitato ha inoltre discusso gli aspetti organizzativi relativi a un evento in programma sulla Media Education, con focus su tematiche come il cyberbullismo e l’intelligenza artificiale. Infine, l'approvazione del calendario del progetto "Patentino Digitale".



Mitidieri ha poi ringraziato il personale dell’Ufficio Politiche della rappresentanza e della partecipazione con cui ha già lavorato negli anni precedenti, sottolineando che sono loro i veri traghettatori quotidiani per il buon funzionamento delle attività. “Basti pensare - ha sostenuto - che la Basilicata può vantare il 100% delle performance per quanto riguarda sia le conciliazioni che le definizioni”.



Il Comitato ha ora trenta giorni per eleggere il Vicepresidente.