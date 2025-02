I rappresentanti dei partiti di centrosinistra Basilicata Casa Comune e Partito Democratico hanno dato il via a un primo confronto politico in vista delle prossime elezioni comunali a Senise.



L’incontro ha rappresentato un momento di ascolto e riflessione sulle sfide che la città dovrà affrontare nei prossimi anni. L’obiettivo è costruire una proposta politica solida e partecipata, basata sul dialogo con i cittadini, le associazioni e il tessuto economico e sociale del territorio. Senise deve tornare a essere un punto di riferimento per l’area del Medio Sinni-Pollino-Sarmento, valorizzando il suo ruolo strategico e promuovendo nuove prospettive di sviluppo.



Si tratta di un primo passo in un percorso di confronto che proseguirà nelle prossime settimane. All’interno del perimetro politico individuato, il dialogo resta aperto a tutte le forze politiche e civiche che intendano contribuire a una visione condivisa per lo sviluppo e la crescita di Senise. L’obiettivo è costruire un progetto inclusivo e partecipato, capace di raccogliere idee e proposte per il futuro della città, nel rispetto dei valori e degli obiettivi comuni che guideranno questo cammino e assicurare stabilità politica e di governo locale.