C'è tanta bella gente in questa nostra Basilicata, che a volte ti chiedi come fanno certi ceffi, con la loro tracotanza e arroganza, le loro logore parole d'ordine e il loro conformismo da "Serva Italia", a tenerla sempre sotto il loro tallone. Ras della fossa (che scavano per noi), reucci, liderini che fottono gli abitanti e usano armi di distrazione di massa per nascondere il disfacimento politico-sociale-economico e istituzionale che hanno prodotto. Riproduzioni in scala reale di cloni di colonnelli greci e argentini del bel tempo che fu, che pongono veti e godono del loro misero potere che si fa avidità di potere e di potere per il potere. Buongiorno, amici e amiche e Vivano Democrazia, libertà e Giustizia Sociale.



Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e Iscritto all'ODG Basilicata