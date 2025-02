Oggi, 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, la Basilicata si unisce al dolore e alla memoria delle migliaia di vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. “Questa giornata – dice il presidente della Regione, Vito Bardi – rappresenta un monito affinché tragedie simili non si ripetano e la storia non venga mai dimenticata. Il nostro pensiero va a tutti coloro che hanno perso la vita, a chi ha sofferto ingiustizie e persecuzioni, e a coloro che furono costretti ad abbandonare la propria terra, vivendo il dramma dell’esilio. La memoria – aggiunge Bardi – è un dovere civile e morale: solo attraverso la conoscenza e il ricordo possiamo costruire un futuro fondato sulla verità, sulla giustizia e sulla convivenza pacifica. La Regione Basilicata – conclude il presidente – è al fianco di chi si impegna per tenere viva questa pagina della nostra storia”.