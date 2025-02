Sabato 09 febbraio, nell’Open Space APT dí Piazza Vittorio Veneto a Matera, si è svolto il Congresso regionale Uisp di Basilicata che ha visto l'elezione a presidente di Giuseppe Pecora, il quale rimarrà in carica per il quadriennio 2025-2029. Pecora succede a Michele Di Gioia, eletto - lo scorso 12 gennaio - Presidente del Comitato Territoriale di Matera.

Emozionato per il nuovo incarico, il neo presidente ha voluto ringraziare il gruppo lucano per la fiducia ricevuta. «Ringrazio - ha sottolineato Pecora - il presidente uscente Michele Di Gioia, per il percorso tracciato in questi anni di sua gestione insieme a tutti i dirigenti e responsabili di attività che hanno contribuito al rilancio della Uisp, nei vari settori. Ringrazio, anche, tutti i delegati e i soci Uisp per l’impegno e la competenza che hanno dedicato alla nostra associazione. Con l’aiuto di tutti, saremo impegnati a consolidare il nostro ruolo sportivo e sociale in regione, oltre che ad essere un comitato sempre più accogliente, accessibile e aperto alle proposte di tutti e tutte».

Materano classe 1980, Pecora ha iniziato il suo cammino in UISP nel 2008 come Volontario e poi Segretario e Dirigente. Da lì, coniugando la sua immensa passione per lo sport e le numerose esperienze maturate nel mondo dell’associazionismo e del sociale, ha iniziato ad assumere diverse responsabilità coordinando progetti e iniziative rivolte prevalentemente ai giovani e alla formazione. Dal 2017 è stato Segretario Generale del Comitato Territoriale di Matera e Basilicata.

«Con il rinnovo del consiglio regionale UISP, avvieremo percorsi di crescita dello sport sociale nella nostra regione, ascoltando i bisogni del territorio e organizzando momenti di sport sociale, in continuità con il lavoro tracciato in questi anni», ha aggiunto Pecora.

Durante l'incontro, il mondo UISP lucano ha dialogato attraverso tre tavoli tematici: “Sport, Ambiente e Territorio”, “Sport, Salute e Inclusione” e “Sport e Istituzioni”. La mattinata ha rappresentato così un momento significativo di confronto, costruttivo e concreto, finalizzato a costruire e rafforzare partnership locali utili allo sviluppo del territorio, promuovendo i valori di sport e inclusione. Infatti, il neo presidente ha rimarcato la necessità di lavorare sinergicamente con le istituzioni e gli attori locali, per ribadire la funzione educativa dello sport sociale, intesa come un prezioso strumento di crescita per la comunità lucana.

Nell’occasione, sono stati indicate le grandi manifestazioni UISP che caratterizzeranno anche l’anno associativo 2025/26, al fine di tutelare il diritto allo sport per tutti e tutte, in un’ottica di condivisione e partecipazione.

Il nuovo Consiglio Regionale 2025/28, eletto all’unanimità, è composta da: Michele Di Gioia, Lucia Destino, Claudia Coronella, Giovanni Sapienza, Giuseppe De Ruggieri, Nicola Di Pede, Stefania Sasso e Rosalia Stellacci.