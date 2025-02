Si è svolta oggi a Potenza la visita istituzionale del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Maria Gianluca Valastro, nell’ambito dell’evento “La Croce Rossa in Basilicata, ovunque per chiunque”. L’incontro, che si è tenuto presso l’auditorium della Croce Rossa in Via Parco Sant’Antonio La Macchia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo della CRI nel territorio lucano e sulle sfide future legate alla solidarietà, all’assistenza ai più fragili e alle politiche sociali.



All’evento ha preso parte anche l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e il volontariato per garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni della comunità. “La Croce Rossa rappresenta un presidio fondamentale per la nostra regione – ha dichiarato Latronico – e il suo impegno quotidiano nella tutela della salute e nel sostegno ai più vulnerabili è un esempio di solidarietà concreta. Il lavoro instancabile dei volontari, la loro dedizione e la loro capacità di intervenire con prontezza nelle situazioni di emergenza sono un valore inestimabile per la Basilicata. È grazie al loro spirito di servizio che tante persone ricevono assistenza e supporto nei momenti di difficoltà”.



Durante l’incontro è stato evidenziato il valore del volontariato e il ruolo strategico della Croce Rossa nelle emergenze sanitarie e sociali, riaffermando l’impegno dell’associazione nel promuovere una cultura dell’inclusione e della resilienza.



L’Assessore Latronico ha quindi voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i volontari della Croce Rossa per la loro preziosa opera quotidiana: “Grazie al vostro impegno e alla vostra generosità, la Basilicata può contare su una rete di solidarietà attiva e concreta, capace di dare risposte rapide ed efficaci a chi ne ha più bisogno. Il vostro lavoro è un esempio per tutti e testimonia il vero significato del volontariato”.



L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e volontari della CRI, testimoniando il forte legame tra la Croce Rossa e il territorio lucano.