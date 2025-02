La partecipazione della Regione, dell’Apt, del Comune di Maratea e degli operatori turistici di Maratea alla Borsa internazionale del turismo a Milano è segnata da nuove aspettative per la promozione dell’offerta di vacanza e soggiorno a Maratea. Lo sostiene il Consorzio Turistico Maratea che sarà presente alla Bit con associati, proposte innovative, “pacchetti” di soggiorno per tutti i target turistici. Le aspettative sono riferite innanzitutto all’incremento dei flussi turistici esteri (oltre a quelli nazionali) e al consolidamento della stagione di cui Maratea ha bisogno per rafforzare l’imprenditoria del settore e l’economia locale, per migliorare i risultati “in chiaro e scuro” della stagione 2024 segnata anche dalla nota situazione infrastrutturale (interruzione SS18 tratto Castrocucco-Marina). Maratea ha tutte le carte in regola per le sue risorse naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, il trekking le numerose attività Outdoor per attrarre nuove presenze e nuovi arrivi. Pertanto intercettare ospiti stranieri è un obiettivo importante per rilanciare la città tirrenica lucana e l’intera Basilicata nei circuiti del turismo estero, al pari di Matera.



L’evento, inoltre, rappresenta la prima “uscita” dalla nuova dg dell’Apt Margherita Sarli alla quale il presidente del Consorzio, Biagio Salerno, a nome di tutti gli associati, rivolge gli auguri di buon lavoro esprimendo la piena disponibilità di proficua collaborazione. Siamo convinti – aggiunge Salerno – che il ricambio alla direzione dell’Apt può avviare una nuova fase di cooperazione tra operatori, Consorzi, associazioni di categoria, Comuni e l’Azienda per rilanciare a 360 gradi il turismo lucano in tutti i territori e nello specifico a Maratea e nel comprensorio dell’area sud .