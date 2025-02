Ieri sera si è tenuto a Montalbano Jonico il Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza e al neocostituito comitato di agricoltori denominato “Emergenza Idrica Agri-Sinni”, un momento di confronto finalizzato alla discussione sugli annosi e noti problemi di approvvigionamento idrico per le aziende agricole della zona.

“Non è più giustificabile l’assenza di programmazione della gestione idrica e delle infrastrutture necessarie a servire il settore agricolo dell’area che è una delle più produttive della nostra regione.

Un territorio, il Metapontino, dove ogni anno si verificano grandi criticità legate alla gestione del servizio irriguo, problematiche che sono strutturali e non solo emergenziali dovute per esempio a ricorrenti siccità. L’acqua a disposizione dei nostri agricoltori e delle loro produzioni di pregio è sempre più scarsa, pur chiedendo il Consorzio di Bonifica ugualmente il pagamento del canone ordinario non mette i contribuenti nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro e trarre profitto dalle proprie aziende.

A ciò si aggiungono le calamità naturali e i danni da fauna selvatica che non vedono da parte della Regione Basilicata una risposta forte a sostegno dei nostri agricoltori. Tutte queste problematiche diventano pesi insostenibili per le aziende agricole che vedono ridotti di molto i loro fatturati o che sono costrette addirittura a chiudere.

Oggi c’è un'azione forte del Consiglio Comunale e degli agricoltori con la nascita di questo comitato, che va sostenuta per portare avanti una lotta comune a sostegno degli interessi del settore agricolo. La Regione Basilicata si assuma la responsabilità che gli compete e cambi la politica fallimentare di questi anni con una vera programmazione della risorsa idrica e delle infrastrutture che consenta al settore agricolo di crescere e prosperare in accordo con le sue potenzialità.”

Dichiara il Capogruppo Consiliare Piero Marrese.