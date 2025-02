La 47ª Giornata per la Vita, organizzata dall’Arcidiocesi Matera-Irsina-Tricarico nell’Auditorium Mater Ecclesiae di Garaguso, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sul valore della vita e sull’impegno sociale e sanitario per garantirne la piena tutela. L’evento, incentrato sul tema “Trasmettere la vita, speranza per il mondo”, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ha ribadito le priorità della Regione Basilicata nel campo della sanità e del welfare.



Nel suo intervento, Latronico ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare le reti territoriali sociali e sanitarie, con l’obiettivo di garantire una sanità più accessibile e vicina alle comunità. “Mettere al centro le persone significa costruire un sistema che risponda in modo efficace ai loro bisogni, evitando disuguaglianze nell’accesso ai servizi”, ha sottolineato l’assessore.



Un punto cruciale della strategia regionale riguarda l’allocazione ottimale delle risorse, sia in termini di personale che di strutture. Il potenziamento degli organici e il miglioramento delle infrastrutture sanitarie, sia territoriali che ospedaliere, rappresentano elementi chiave per un sistema sanitario più efficiente e in grado di affrontare le sfide del futuro.



Oltre all’aspetto tecnico e organizzativo, Latronico ha evidenziato l’importanza di un approccio alla sanità che vada oltre la semplice erogazione di servizi. La cura della persona deve essere concepita come un percorso di accompagnamento umano e professionale, in cui il paziente venga seguito non solo dal punto di vista clinico, ma anche sotto il profilo psicologico e sociale.