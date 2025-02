Diffamazione a mezzo stampa e social, minacce e interferenze durante le operazioni di voto: per questi motivi, i componenti del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata sono stati costretti a recarsi questa mattina alla Stazione dei Carabinieri di Potenza, per fornire ulteriori dettagli sui fatti accaduti il giorno precedente (sabato primo febbraio). Sin dall’inizio delle operazioni elettorali, i componenti del seggio affermano di aver subito "continue pressioni, intimidazioni e accuse infondate, che hanno alimentato un clima di tensione e di sfiducia tra gli elettori". Per questo motivo, nella giornata di sabato, è stata inviata una formale diffida ai componenti della lista "Altra Psicologia". Nonostante ciò, le dichiarazioni diffamatorie sono continuate, culminando in un episodio che ha costretto i membri del seggio a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. A causa di questa necessità, i componenti del seggio si sono recati in caserma oggi, il che ha causato un ritardo nell’apertura del seggio rispetto all’orario previsto. Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni di spoglio, che inizieranno oggi dopo le 17 è stata richiesta la presenza delle forze dell’ordine al seggio, al fine di assicurare la regolarità del voto e proteggere l’integrità delle elezioni.