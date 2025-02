Martedì 2 febbraio 2025 alle ore 10,30 davanti al Palazzo della Regione Basilicata è in programma una manifestazione per contestare il provvedimento dell’ufficio Energia che autorizza la costruzione di un impianto per la produzione di biogas al borgo La Martel... -->continua

Negli ultimi anni, l’afflusso turistico verso le località sciistiche più note dell’Appennino ha raggiunto livelli tali da mettere a dura prova le strutture ricettive e i costi per i visitatori e per gli appassionati della neve. Roccaraso, una delle mete di spo... -->continua

Confindustria Basilicata accoglie con favore i nuovi bandi regionali per le imprese. In una nota stampa, Francesco D’Alema, vicepresidente al Fisco e Diritto d’Impresa, ha parlato di una "nuova stagione di protagonismo" grazie alle misure dell’Assessorato alle... -->continua