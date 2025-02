Negli ultimi anni, l’afflusso turistico verso le località sciistiche più note dell’Appennino ha raggiunto livelli tali da mettere a dura prova le strutture ricettive e i costi per i visitatori e per gli appassionati della neve. Roccaraso, una delle mete di sport invernali più frequentate del centro-sud Italia, sta vivendo un fenomeno di sovraffollamento che incide sui prezzi e sulla qualità dell’esperienza turistica.



Ma se il turismo sciistico ha bisogno di nuove destinazioni, perché non volgere lo sguardo verso un territorio che ha tutto per accogliere sciatori e amanti della montagna, a prezzi più vantaggiosi? La Basilicata, con le sue vette innevate, la natura incontaminata e un’ospitalità autentica, si candida a diventare la nuova meta del turismo invernale, capace di offrire esperienze uniche a costi accessibili. E’ questa la convinzione Il Gruppo Cestari in “Prima Linea” per il rilancio delle opportunità di sviluppo della regione.



A credere fermamente nel potenziale della Basilicata e nella sua capacità di attrarre un turismo invernale sempre più vasto è il Gruppo Cestari, rappresentato dai tre fratelli lucani Marisol Cestari, Angela Cestari e Giovanni Cestari. Il gruppo si è già reso disponibile a collaborare con le istituzioni locali per rafforzare la regione e valorizzarne le risorse turistiche, culturali ed economiche.



L’obiettivo – spiegano in una nota - è quello di sviluppare un’offerta turistica strutturata e sostenibile, che possa attrarre sempre più visitatori, creando al contempo nuove opportunità di crescita per il territorio e per le sue comunità. Con il supporto del Gruppo Cestari e un impegno concreto delle istituzioni, la Basilicata ha tutte le carte in regola per diventare una delle mete invernali più ambite del centro-sud Italia.



Un’Occasione da Non Perdere. Investire nel turismo invernale in Basilicata non solo permetterebbe di alleggerire la pressione su mete ormai sature come Roccaraso, ma darebbe nuova linfa a un territorio pronto ad accogliere visitatori con servizi di qualità, prezzi competitivi e un legame unico con la natura. Grazie all’impegno del Gruppo Cestari e alla disponibilità delle istituzioni locali, la Basilicata è pronta a diventare la nuova destinazione invernale del centro-sud Italia.



Montagne da Scoprire: Sci e Sport Invernali per Tutti



Le località montane lucane, come Sellata-Pierfaone, Viggiano e il Monte Sirino, offrono piste da sci ben attrezzate, adatte sia ai principianti che agli esperti. Grazie alla minore affluenza rispetto alle mete più blasonate, qui è possibile sciare senza lunghe attese agli impianti di risalita, godendo di un ambiente più tranquillo e rilassante.



Per chi ama le attività outdoor oltre allo sci alpino, la Basilicata offre percorsi per ciaspolate, snowboard, sci di fondo e trekking sulla neve, immersi in panorami mozzafiato e lontani dal caos.



Un’Esperienza Genuina: Pranzi a Km Zero e Ospitalità Accessibile



Uno dei punti di forza della Basilicata è la sua autenticità. Qui il turismo non è solo sport e natura, ma anche cultura gastronomica e accoglienza familiare. Agriturismi e rifugi di montagna offrono pranzi a km zero con prodotti tipici lucani, tra cui salumi, formaggi, legumi e vini pregiati come l’Aglianico del Vulture.



Gli alloggi sono un altro grande vantaggio: prezzi più bassi rispetto ad altre destinazioni, senza rinunciare alla qualità. Tra B&B accoglienti, piccoli hotel e case vacanza immerse nel verde, i turisti possono vivere un soggiorno autentico e rilassante senza spendere una fortuna. E’ la “ricetta” del Gruppo Cestari per il futuro del turismo bianco e naturalistico in Basilicata.