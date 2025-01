Confindustria Basilicata accoglie con favore i nuovi bandi regionali per le imprese. In una nota stampa, Francesco D’Alema, vicepresidente al Fisco e Diritto d’Impresa, ha parlato di una "nuova stagione di protagonismo" grazie alle misure dell’Assessorato alle Attività Produttive. Tuttavia, ha sottolineato l’urgenza di un’implementazione rapida ed efficace. Il 2025 si apre con preoccupazioni per il calo della produzione industriale e le vertenze in corso, come Stellantis. D’Alema ha apprezzato l’impegno dell’assessore Cupparo per un confronto costante con le associazioni datoriali e la scelta di privilegiare sovvenzioni dirette. Tra le misure più rilevanti, il Fondo Fast Track per attrarre investimenti, lo scorrimento della graduatoria Mini Pia, il potenziamento dei Contratti di Sviluppo e il bando per l’efficientamento energetico. Importanti anche gli incentivi per l’autoimprenditorialità e il turismo. “Ora bisogna fare in fretta”, ha concluso D’Alema.