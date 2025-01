La presentazione dei bandi a sostegno delle attività produttive in Basilicata è un segnale importante per il nostro sistema economico. Si tratta di dare valore e rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, generando valore aggiunto e nuove opportunità di crescita e di lavoro.

Non è tanto il numero di milioni stanziati a fare notizia – per quanto possano sembrare significativi – quanto il fatto che finalmente si riesca a mettere in moto un processo concreto per provare a rilanciare il sistema produttivo regionale.

Questa iniziativa, attesa da tempo, rappresenta una risposta concreta alle problematiche che le imprese lucane affrontano quotidianamente. Nuovi investimenti per nuove attività, riconversione industriale, consolidamento delle attività esistenti, rappresentano una iniezione di fiducia per l’intero sistema Basilicata oggi in grande difficoltà. L’auspicio è che le risorse messe a disposizione possano essere utilizzate in modo efficace e tempestivo, garantendo così un impatto positivo sull’economia regionale.

Continueremo a monitorare queste misure affinché possano davvero sostenere lo sviluppo e la competitività delle nostre imprese.