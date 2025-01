La Lega Salvini Premier di Venosa ha organizzato per venerdì 31 gennaio un evento dedicato alla viabilità strategica per Venosa e l’area del Vulture, un tema di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio.







Per l’occasione sarà presente Pasquale Pepe, assessore regionale alle infrastrutture e vice presidente della Basilicata, per un confronto diretto con i cittadini.







Programma della giornata:







🔹 Ore 15.00 – Raduno alla stazione di Venosa e sopralluogo alle strade con maggiore criticità.



🔹 Ore 19.00 – Aperitivo in piazza Castello e resoconto del sopralluogo.



🔹 Ore 20.00 – Cena sociale.







Le strade non sono né di destra né di sinistra: sono di tutti. La loro percorribilità incide sulla vita quotidiana, sull’economia e sulla sicurezza di ogni cittadino, indipendentemente dall’appartenenza politica.







L’obiettivo dell’incontro è affrontare il problema con concretezza e pragmatismo, individuando soluzioni rapide ed efficaci per migliorare la viabilità nell’area del Vulture.







La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente per contribuire alla ricerca delle migliori soluzioni.