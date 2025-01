28/01/2025 - Consiglio regionale, Sì a Mozione ''Bolognetti''

Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale la Mozione n. 39 “Azione non violenta di Maurizio Bolognetti’ dei Consiglieri Cifarelli, Marrese e Chiorazzo. Ha illustrato la mozione in Aula il capogruppo di Bd, Piero Marrese.



La mozione prende in co...-->continua