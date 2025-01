In ottemperanza alla Legge sulla Concorrenza 2024, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha comunicato l’entrata in vigore delle modalità attuative per la richiesta da parte dei consumatori “vulnerabili” della luce, di passare dalla Maggior Tutela o dal mercato libero, al Servizio a Tutele Graduali (STG,) entro e non oltre il 30 giugno 2025.



Adiconsum non ritiene necessario fissare il termine per il passaggio dei “vulnerabili” al STG, ma concedere agli stessi la possibilità di passare in qualsiasi momento fino alla scadenza del STG prevista per il 31 marzo 2027.







Nel frattempo, ad avviso di Adiconsum, è necessario, da un lato definire nuovi criteri di “vulnerabilità”, più rispondenti alle situazioni reali e, dall’altro prevedere trattamenti migliorativi rispetto ai consumatori “non vulnerabili”, attraverso adeguate politiche di sostegno.







Chi è in difficoltà economica, infatti, non solo non è in grado di pagare la bolletta, ma non è neanche in grado di dotarsi di apparecchiature efficienti energeticamente in grado di portare un effettivo risparmio, evitando in tal modo di ritrovarsi in povertà energetica.







L’accesso all’energia deve essere garantito a tutti per una vita dignitosa.