Questa mattina, in quarta commissione, abbiamo richiesto l’audizione del sindaco di Lagonegro, della presidente e della segretaria di cittadinanza attiva regionale, nonché di due rappresentanti del tribunale per i diritti del malato di Lagonegro e di Lauria.

Una lunga audizione in occasione della quale abbiamo acceso un riflettore importante su un’area di cruciale importanza per la nostra regione, come quella del Lagonegrese: di fatto, porta sud della Basilicata.



Un’area in cui il diritto alla cura, negli ultimi anni, è stato messo a dura prova da promesse mai realizzate e da fondi, anche questi promessi, che, oltre a non essere mai arrivati, hanno impedito la possibilità di effettuare qualsiasi investimento a beneficio della struttura ospedaliera e, dunque, di tutti i pazienti e professionisti che vi operano.



L’allarme è elevato e le ragioni sono altrettanto chiare: in un momento storico in cui l’avanzamento della sanità privata è spinto e agevolato da alcune inefficienze della sanità pubblica, la migrazione dal sistema sanitario pubblico verso quello privato risulta essere la naturale conseguenza di un processo forse voluto e scientemente perseguito.



Singolare, poi, è il fatto che proprio quella terra, che pure ha espresso e continua a esprimere rappresentanti politici di peso, sia stata così bistrattata sul piano sanitario. Immaginiamo per distrazione, non per interessi concorrenti.



A ogni buon conto, i fatti sono questi: ad oggi, dopo trent’anni di promesse, l’ospedale di Lagonegro versa in condizioni, per usare un eufemismo, poco attrattive per le pazienti, per i pazienti e per tutto il personale sanitario.



Presto la discussione arriverà in consiglio regionale, si spera.



Chiederemo con chiarezza e fermezza all’assessore Latronico di sapere dove sono finiti i soldi da anni destinati a Lagonegro; dove saranno reperite le nuove risorse e qual è il cronoprogramma previsto per i lavori.







Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata)