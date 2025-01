Giornata di incontri istituzionali, ieri, per il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe. In una riunione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è discusso dell'attuazione della deroga del cosiddetto sisma bonus per i comuni lucani colpiti dal terremoto del 2012 (Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Rotonda).



"Queste aree - spiega Pepe - rientrano nel Decreto legge 39/2024, convertito nella Legge 67/2024, che prevede deroghe allo stop alle opzioni per i bonus edilizi in alternativa alla detrazione per i lavori svolti nelle zone terremotate. Tra le deroghe previste ve ne sono alcune in merito allo sconto in fattura e alla cessione del credito, ormai praticamente del tutto eliminati. Si potrà, quindi, mantenere lo sconto in fattura che potrà risultare facile da contrarre con il concorso bancario".



Per quanto riguarda superbonus al 110 per cento, "nel 2024-2025 - chiarisce l'assessore alle Infrastrutture - rimane valido in maniera eccezionale solo per gli edifici delle aree terremotate e per il terzo settore. In questi casi l'incentivo mantiene l’aliquota iniziale del 110 per cento ed è valido per condomini, monoproprietà da due a quattro unità e per edifici unifamiliari".



Successivamente, c'è stato un incontro alla Direzione generale dighe presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare il punto sui lavori che interessano l’invaso di Monte Cotugno e sulle verifiche che riguardano l’invaso del Pertusillo.



"Ci siamo quindi concentrati sulla diga del Camastra - spiega Pepe - e in maniera particolare sull’aumento della capacità di invaso di circa due milioni di metri cubi, dopo i lavori eseguiti da Acque del Sud spa, anche con il contributo della Regione Basilicata. C’è sintonia sulla necessità di dare risposiate celeri ai lucani, per cui sono ottimista che ci si adoperi subito perché siano effettuate tutte le verifiche prescritte dalla legge e che diano esito positivo per cogliere l’obiettivo tanto atteso".