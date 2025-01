Come annunciato nelle scorse settimane, si va concretizzando l’ipotesi della costruzione dello svincolo che collegherà la zona industriale di Policoro con la Strada Statale Sinnica. Si tratta di un’importante opera infrastrutturale che è stata immaginata per snellire il traffico che spesso congestiona, e danneggia, le strade rurali a causa di automezzi pesanti che transitano nella zona.



Un’opera che mai era stata concepita, tantomeno sognata, e che oggi l’Amministrazione Comunale di Policoro, su proposta ed iniziativa del consigliere Mario Vigorito, trova sponde importanti per essere costruita, grazie all’impegno del vice Presidente della Regione Basilicata, e Assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe.



Vigorito ha invitato l’Assessore Pepe a recepire prima possibile i finanziamenti necessari per il progetto di ANAS al fine di procedere successivamente al recupero delle somme per l’affidamento dell’appalto, l’avvio del cantiere e l’esecuzione dei lavori previsti nel cronoprogramma.



Pasquale Pepe ha assicurato che la Regione Basilicata è già da alcune settimane al lavoro per reperire le risorse congrue per avviare subito la progettazione di quest’importante arteria stradale, fondamentale non solo per Policoro ma per tutto il Metapontino visti l’incremento di scambi produttivi del territorio con le vicine Puglia e Calabria.



N.B. nella foto da dx verso sx il consigliere comunale Mario Vigorito insieme al Vice Presidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe