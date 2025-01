È il titolo di una canzone che fa da colonna sonora all'ultimo bel film di Sorrentino, ma potrebbe tranquillamente essere il titolo dell'ultimo (meno bello) film potentino, scritto dalla giunta regionale. Il dado è tratto: le nomine sono state fatte, ma non è stato il c... -->continua

“Da notizie verificate sappiamo che oggi sono state aperte le paratoie della diga Camastra per far scendere il livello di acqua raccolta nell’invaso che, grazie alle ultime piogge e alle abbondanti nevicate, ha superato la capacità di contenimento consentita d... -->continua

Si è tenuto oggi un sopralluogo nell’area Pip-artigianale-industriale di contrada “Le Ischie” di Francavilla in Sinni da parte del Presidente Vito Bardi, accompagnato dall’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, per fare il punto sullo stato dell’... -->continua