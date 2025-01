La Regione compie un passo decisivo verso il rafforzamento della formazione continua in sanità. L’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha annunciato l’avvio del processo di ricostituzione della Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) e dell’Osservatorio Regionale sulla Formazione Continua, approvati con delibere della Giunta regionale.



Fin dal 2002, il Programma Nazionale di ECM, istituito dal D.Lgs 502/1992 e dal D.Lgs 229/1999, ha reso obbligatoria la formazione continua per i professionisti sanitari, con l’obiettivo di garantire standard eccellenti nella qualità delle cure. In questo contesto, la Commissione Regionale rappresenterà il cuore tecnico-scientifico del sistema, definendo le linee guida per l’accreditamento dei provider ECM, approvando il Manuale di Accreditamento e promuovendo misure per assicurare un’offerta formativa di qualità.



A supportare questa visione, l’Osservatorio Regionale sulla Formazione Continua, braccio operativo dell’Osservatorio Nazionale, avrà il compito di vigilare sulla qualità dei percorsi formativi. Attraverso un monitoraggio costante, valuterà la coerenza degli eventi formativi con gli obiettivi prefissati e promuoverà ricerche per migliorare le metodologie di valutazione.



Entrambi gli organismi, che resteranno in carica per tre anni, saranno costituiti da rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni dei Professionisti, garantendo una governance inclusiva e basata su competenze trasversali.



“La Regione Basilicata è determinata a consolidare un sistema di formazione continua che risponda alle esigenze del settore sanitario. Questa iniziativa rappresenta un investimento strategico per il futuro del settore sanitario e un contributo concreto al benessere della comunità poiché, garantire l’aggiornamento costante dei professionisti, significa migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini,” ha dichiarato l’assessore Latronico. “Invitiamo tutti gli attori coinvolti a collaborare per costruire insieme una sanità all’avanguardia, in grado di affrontare con successo le sfide contemporanee.”