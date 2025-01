Le ultime assemblee del Circolo PD di Senise hanno definitivamente messo al centro della discussione collettiva il tema delle Elezioni Amministrative 2025 nel nostro comune.

È ora di aprire con urgenza il tavolo del Centro-Sinistra per iniziare a confrontarsi sui tantissimi temi di sviluppo del nostro territorio: acqua, agricoltura, sviluppo industriale, turismo, sanità, riordino della macchina amministrativa e tanti altri.



Questa discussione dovrà avvenire considerando tre punti fondamentali:

1) la centralità della politica: le ultime due esperienze amministrative della nostra comunità sono terminate prima del loro termine naturale a causa del sorgere di coalizioni ibride e non ben definite. Questa condizione ha lasciato spazio a personalismi che male hanno fatto al nostro paese, portandola al commissariamento per ben due volte consecutive. La coalizione che dovrà nascere, quindi, dovrà obbligatoriamente essere una coalizione politica, composta da partiti, strutture associative e una sana apertura alla "società civile": solo tale schema riuscirà a garantire stabilità all'operato amministrativo.







2) la centralità del PD: le ultime affermazioni elettorali a tutti i livelli hanno dimostrato che non possono neanche immaginarsi coalizioni politiche senza il Partito Democratico. La storia, la forza e gli iscritti del PD a Senise sono necessariamente da considerarsi centrali e fondamentali all'interno della futura coalizione. E questo è un dato di fatto. Nessuna ambiguità, quindi, e nessun dubbio: senza il Partito Democratico non può esistere il Centro Sinistra. È proprio questa consapevolezza che ci attribuisce la responsabilità di aprire e gestire in prima linea il tavolo della discussione.







3) la centralità di Senise nel panorama regionale: il tema acqua, con tutte le sue delicate evoluzioni che ci attendono, la riorganizzazione sanitaria, che ci coinvolge direttamente, la possibilità e l'opportunità di inserire finalmente Senise nel percorso turistico regionale, le opportunità del Progetto Speciale Senisese: sono solo alcuni dei temi che vedono la nostra comunità ricoprire una centralità storica nelle dinamiche della Regione Basilicata. È ora di uscire dell'isolamento politico degli ultimi anni, occorre fare rete con tutte le comunità dell'area sud della Basilicata e coordinarsi con queste realtà affinché il nostro territorio diventi "una prospettiva felice di ritorno" per i nostri giovani.La nostra porta è aperta. È ora di mettersi in cammino.



Armando Roseti

segretario Pd Senise