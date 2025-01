Senise si prepara alle prossime elezioni amministrative per eleggere il suo sindaco e avviare un percorso di rinascita. L’obiettivo è riaccendere energie positive, rafforzare il senso di appartenenza e favorire lo sviluppo attraverso un programma politico chiaro e condiviso da tutte le forze interessate. Si vuole restituire speranza alla comunità e costruire un futuro solido, sfruttando i finanziamenti europei e statali, collaborando con interlocutori seri, e perseguendo il bene comune con umiltà e spirito di cooperazione.



Non si può ignorare la gravità della situazione attuale che ha relegato Senise a una condizione di emarginazione. Le amministrazioni precedenti non sono riuscite a rispondere adeguatamente ai bisogni della comunità. La mancanza di lavoro, che ha raggiunto percentuali allarmanti, ha innalzato il livello di povertà e generato una disoccupazione cronica. È necessario quindi diffidare da chi è stato responsabile di gestioni amministrative fallimentari.



Le priorità per il rilancio di Senise sono chiare: infrastrutture e lavoro. L’assenza di opportunità che sostengano il sistema produttivo ha alimentato uno spopolamento continuo, soprattutto tra i giovani. Ma i giovani non devono arrendersi: il loro talento e la loro creatività sono fondamentali per il futuro della città.



È emersa inoltre l’esigenza di una forza politica di ispirazione cristiana, capace di dare una direzione ordinata e rilevante alla presenza cattolica nel panorama politico locale. In questo contesto, il dottor Angelo Chiorazzo, vicepresidente della Regione Basilicata, ha rappresentato un’importante apertura al mondo cattolico e a tutti coloro che vogliono contribuire a una nuova classe dirigente. Il suo impegno ha creato un canale privilegiato verso le istituzioni regionali, favorendo l’ascesa di figure di qualità e intelligenze di rilievo anche da Senise, per rendere il paese protagonista e non spettatore del proprio futuro.



Prof. Giovanni Lonetti