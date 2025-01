Leggiamo tra il serio e il faceto la nota di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, partito neofascista italiano.

Fiore mostra attenzione verso i mali che affliggono la Basilicata - Regione amministrata da quella destra di cui egli rappresenta la punta estrema e deteriore - e tuona che presto raccoglierà i “forzanovisti” per affrontare i problemi seri della nostra regione.

Sig. Fiore, è vero, in Basilicata abbiamo tanti problemi, ma no: non abbiamo bisogno che venga ad aggiungersi a questi ultimi.

La ringraziamo per l’offerta, ma la respingiamo al mittente.

Aggiungiamo che, stando ad alcune inchieste, il suo “partito” risulterebbe essere in buoni rapporti con quello della premier Giorgia Meloni, mi riferisco a Fratelli d’Italia, ampiamente rappresentato anche in consiglio regionale. Anzi, le diamo una notizia: FdI costituisce qui una forza di maggioranza. Se è in vena di dispensare consigli su, cito, “spopolamento e avvelenamento delle acque”, lo faccia con loro.

Per il resto, non si scomodi: la Basilicata è terra antifascista.



Movimento 5 Stelle Basilicata