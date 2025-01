Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime grande soddisfazione per la candidatura di Aliano tra i finalisti della Capitale Italiana della Cultura: “Questo importante riconoscimento è il frutto del lavoro, della passione e della visione di una comunità che, con impegno e dedizione, ha saputo valorizzare le proprie radici storiche, artistiche e culturali.



Aliano, con il suo paesaggio unico, la memoria di Carlo Levi e il suo patrimonio culturale – sottolinea il Presidente – rappresenta un simbolo di autenticità e di resilienza per l’intera Basilicata. Questa candidatura non è solo un traguardo per Aliano, ma un’opportunità per tutta la Basilicata di essere di nuovo, dopo Matera 2019, protagonista in ambito nazionale e internazionale, promuovendo le eccellenze lucane e le nostre tradizioni.



Rivolgo un sincero ringraziamento – conclude Bardi – a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, con l’auspicio che il percorso di Aliano possa concludersi con il successo che merita”.