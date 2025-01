Il Comitato Acqua Pubblica “Peppe Di Bello” ha inviato il 16 gennaio 2025 una richiesta ufficiale di incontro al Commissario per l’Emergenza Idrica, Vito Bardi, e al Tavolo Tecnico per l’Emergenza Idrica in Basilicata. L’obiettivo è fare il punto sulle strategie per superare l’emergenza idrica, con particolare attenzione al ruolo di Acquedotto Lucano (efficienza delle reti, nuove sorgenti) e allo stato dell’invaso del Camastra, inclusi lavori su paratoie, asta di derivazione e rimozione sedimenti.



La richiesta segue l’annuncio dell’erogazione H24 dell’acqua in 29 Comuni del sistema Basento-Camastra e lo stop all’emungimento dal Basento. Il Comitato attende un riscontro.