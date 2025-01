“Il fatto che sul Programma speciale del senisese siano stati recuperati 8 milioni di euro è una buona notizia che tuttavia riscontra il fatto che nella precedente legislatura sono stati mossi pochi passi nonostante nel maggio 2018, su mia proposta, il Consiglio regionale ha indicato la strada del rifinanziamento”. È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



“Per venire ai tempi ‘nostri’ - prosegue il Consigliere regionale - nelle tre interrogazioni che sono state depositate ad inizio luglio 2024, oltre ad ‘avvertire’ il Governo regionale dell’emergenza idrica che stava arrivando chiedevamo esattamente la ricognizione delle risorse per il rifinanziamento del Programma Speciale Senise. Un passo è stato fatto e ne prendiamo atto. Tuttavia nelle strategie di gestione della risorsa idrica che è stata posta alla base delle tre interrogazioni presentate a luglio 2024, nelle proposte avanzate in Consiglio regionale e su cui il presidente Bardi non ha fornito alcun chiarimento riteniamo che vada fatta una riflessione sul carattere ‘strutturale’ e ‘compensativo’ per un territorio che deve ‘stappare’ ostacoli che rischiano di determinare ulteriori penalizzazioni economiche e sociali”.



“Il Senisese – conclude Lacorazza - come, d’altra parte, tutta l’area sud della Basilicata deve essere ‘osservata’ speciale per corrispondere le migliori risposte in termini di organizzazione di servizi e di opportunità di lavoro”.