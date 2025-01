Il nostro incantevole borgo medievale rischia di perdere la sua luce. Dopo un periodo di grande fermento, il centro storico ha bisogno di un nuovo impulso per tornare a brillare. Negli ultimi anni, l'entusiasmo iniziale si è un po' affievolito. È ora di riaccendere la fiamma e di riportare Brienza al centro dell'attenzione. Questo gioiello, con il suo patrimonio storico - artistico e il suo paesaggio mozzafiato, ha le potenzialità per diventare un punto di riferimento non solo per la Basilicata, ma per tutto il Mezzogiorno d'Italia. E’ un patrimonio da tutelare e valorizzare con il castello, le stradine medievali, le chiese antiche e le tradizioni popolari. E’ un ‘tesoro’ inestimabile, da tutelare e valorizzare al meglio. Brienza può diventare un polo attrattivo per il turismo culturale, un luogo dove storia, arte e natura si fondono in un'esperienza unica. Per questo mi sento di lanciare un appello alle istituzioni: è necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni locali per sostenere la rigenerazione del centro storico. Servono investimenti in restauro, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. È fondamentale creare le condizioni per attrarre nuovi residenti e imprese, favorendo lo sviluppo di attività economiche sostenibili. Sono certo dell’attenzione politica che Brienza otterrà anche a livello regionale grazie al consigliere regionale Mario Polese e all’assessore Laura Mongiello, ma c’è bisogno che l’amministrazione comunale lanci progetti e idee valide e lungimiranti. Non solo le istituzioni però, anche la cittadinanza ha un ruolo fondamentale. Ognuno di noi può contribuire attivamente alla rinascita di Brienza, partecipando agli eventi culturali, alle manifestazioni e alle attività organizzate nel centro storico; acquistando prodotti locali; divulgando le bellezze di Brienza; offrendo il proprio tempo libero e le proprie competenze per realizzare progetti di valorizzazione del territorio. Facciamo sentire la nostra voce e uniamo le forze per restituire a questo borgo lo splendore che merita. Brienza ha bisogno di noi tutti.









Giuseppe Collazzo



Coordinatore cittadino di Italia Viva