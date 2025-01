Sì è tenuta ieri a Matera la seconda riunione del comitato regionale di Basilicata Casa Comune presieduta dal Presidente del movimento, Angelo Chiorazzo, e dal Coordinatore politico Lindo Monaco.



Tra i punti all’ordine del giorno trattati durante la riunione, le elezioni dei comitati costituenti provinciali di Potenza e Matera, la nomina del Vice Presidente del movimento e la costituzione dei gruppi di lavoro tematici, valutazioni sulle prossime elezioni amministrative.



Su proposta del Presidente e del Coordinatore politico, il comitato regionale ha nominato Nicola Valluzzi Vice Presidente del Movimento. A seguire sono stati costituti i comitati provinciali di Potenza e Matera. Con il loro insediamento prosegue la fase di articolazione e strutturazione del movimento politico sul territorio regionale che giungerà nelle prossime settimane alla definizione dei coordinatori provinciali, territoriali e cittadini completando l’organigramma statutario del movimento.



L’obiettivo è di promuovere la presenza di Basilicata Casa Comune in ogni comune lucano per favorire, anche attraverso il contatto diretto con i referenti territoriali, una politica inclusiva e partecipata, vicina alle persone ed ai loro bisogni.



Al fine di accompagnare e supportare l’attività di approfondimento, analisi e proposte sui diversi aspetti che riguardano la vita economica e sociale della nostra si è proceduto alla costituzione dei dipartimenti organizzati per le seguenti aree tematiche: economia-lavoro-inclusione sociale; sanità; ambiente-agricoltura-infrastrutture; turismo-cultura-legalità; innovazione-comunicazione.



Ampio spazio, infine, è stato dedicato al dibattito interno in merito alle prossime elezioni amministrative a Matera, Montalbano Jonico, Bernalda, Irsina, Lavello, Atella, Senise e Tolve. Appuntamenti a cui Basilicata Casa Comune, a partire da quelle che interesseranno la città di Matera, intende dare il proprio decisivo e fattivo contributo attraverso la partecipazione alle competizioni con iscritti e iscritte al movimento, in un confronto aperto alle forze politiche, sociali e civiche che animano le comunità locali, la cui tenuta sociale è fortemente compromessa dai profondi cambiamenti che interessano il tessuto produttivo della nostra regione e che impongono un rinnovato e qualificato impegno nel governo delle amministrazioni locali.