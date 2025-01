L’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo in visita nel pomeriggio allo stabilimento Stellantis di Melfi, accompagnato dal direttore dello stabilimento ing. Nicola Intrevado, ha avuto l’opportunità di conoscere le caratteristiche della DS 8, già in produzione a Melfi e che sarà consegnata a marzo ai concessionari. È una berlina di lusso – presentata di recente da Stellantis - con il compito di riportare in alto il marchio DS sia per qualità che per posizionamento sul mercato. Il design esterno riprende il dinamismo dei SUV più eleganti, pur adattandosi alle esigenze di una motorizzazione 100% elettrica. La vettura si andrà a piazzare infatti al vertice della gamma e avrà il duplice compito di rinvigorire l'immagine della casa automobilistica e contribuire ad una ripresa delle vendite.



L’incontro dell’assessore precede il Tavolo Stellantis che il Presidente Bardi ha convocato per domani mattina in Regione.