Chiarimenti e approfondimenti tecnico-normativi del Piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Giunta regionale sono avvenuti in un incontro che si è svolto oggi al Dipartimento Sviluppo Economico alla presenza dell’assessore Francesco Cupparo, del direttore generale Antonio Bernardo e dei sindaci di Avigliano (Giuseppe Mecca), Pietragalla (Paolo Cillis) e Filiano (Francesco Santoro). Nel confronto, in un clima sereno e di collaborazione, è stato definito un percorso per definire una proposta che tenga conto delle osservazioni e valutazioni dei sindaci dei tre Comuni nella predisposizione del prossimo Piano di dimensionamento scolastico incalzando la Provincia di Potenza – a cui è delegata la funzione principale di provvedere al dimensionamento scolastico – ad assumersi ogni responsabilità dopo che, per il secondo anno consecutivo, non ha deliberato alcuna modifica. Inoltre è stata concordata un’iniziativa politico-istituzionale, con il coinvolgimento del Consiglio Regionale, dell’Anci e di tutti i Comuni, insieme alle Province, per raggiungere l’obiettivo di una modifica della normativa ministeriale che stabilisce criteri e modalità del dimensionamento scolastico, facendo in modo che siano tenute in considerazione le specifiche caratteristiche del sistema scolastico regionale, della situazione orografica e di collegamento dei comuni e dell’importanza dei presidi scolastici come ulteriore elemento per arrestare lo spopolamento. Da parte dei sindaci dei tre Comuni è stata annunciata la richiesta di un’audizione in Quarta Commissione insieme al Presidente della Provincia di Potenza Giordano perché lo stesso Presidente spieghi il comportamento assunto senza alcuna consultazione preventiva con i sindaci e accetti il confronto.

Per l’assessore Cupparo “quando il dialogo e il confronto avvengono sul piano pacato e con la volontà di collaborazione la verità dei fatti è sempre ristabilita. I sindaci hanno confermato che la Provincia di Potenza non ha avviato alcuna consultazione con gli amministratori locali e, praticamente, ha scelto di non decidere. Il Presidente Giordano, che si è sottratto al Tavolo Istituzionale convocato dalla Regione, solo il 27 dicembre scorso ha trasmesso una delibera del Consiglio, vale a dire a tre giorni dalla scadenza imposta dal Ministero, scaricando ogni responsabilità sulla Regione”. Nel ricordare di aver scritto il 25 ottobre una lettera al Ministro Valditara e successivamente con interlocuzioni con il Ministero per sondare ogni possibilità di deroghe, Cupparo ha sostenuto che “l’ammutinamento contro una norma dello Stato e l’illusione di una deroga hanno mandato allo sbaraglio i sindaci e non solo di Avigliano, Pietragalla e Filiano. Inutilmente abbiamo atteso un minimo di segnale di responsabilità oltre che dal Consiglio Provinciale di Potenza dove i consiglieri di centrodestra sono risultati assenti nella votazione della delibera “vuota” e quindi hanno preso le distane anche dal Consiglio Provinciale di Matera. Da parte nostra, dopo aver acquisito il parere dell’Unione Scolastica Regionale, la massima istituzione regionale della scuola, non potevamo certo farci commissariare dal Ministro, come potrebbe accadere per altre Regioni. Con la trasmissione dei dati ufficiali delle nuove iscrizioni per l’a.s. 2025-2026 avremo un quadro più chiaro per avviare l’iniziativa concordata nei confronti del Ministro, del Governo e del Parlamento. L’incontro – ha detto ancora Cupparo – è di fatto la più secca e sonora smentita alla campagna costruita su tesi demagogiche come quelle agitate dalle consigliere regionali del M5s, Alessia Araneo e Viviana Verri, del consigliere della Provincia di Potenza, Michele Giordano, che pur di difendere il “loro” Presidente della Provincia di Potenza non rinunciano a falsificare i fatti. Una posizione politica strumentale e di propaganda che è servita solo ad alimentare rivendicazioni campaniliste e slegate da interessi reali delle nostre comunità. Nel ripetere, a costo di diventare noioso, che con il piano di dimensionamento non cambia assolutamente nulla per la qualità dell’istruzione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, siamo noi a dimostrare invece di avere una visione per il futuro della loro formazione, per le famiglie e il personale tutto della scuola”.