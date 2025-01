Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella saluta positivamente il nuovo piano industriale della Greenswitch, presentato questa mattina al mondo istituzionale lucano. «Si tratta di un piano che, oltre a rilanciare il progetto Greenswitch, rappresenta un potenziale trampolino di lancio per lo sviluppo di una filiera green energy per la ripresa della Valbasento, territorio che attende da anni una mission industriale di prospettiva. Ora è importante sostenere lo sforzo di chi ha scelto di investire in quest’area dando un deciso colpo di acceleratore al piano delle bonifiche e agli investimenti infrastrutturali che la Valbasento attende da anni, come il progetto di intermodalità collegato alla ZES e la Ferrandina-Matera. Per dare un nuovo futuro alla Valbasento alle sue comunità e una prospettiva di sviluppo all’intera regione oggi come non mai serve una leale e proficua collaborazione tra sindacato, istituzioni e imprese, ivi compresi i grandi player energetici che già operano nel territorio lucano. Solo così potremo affrontare la sfida della transizione energetica e farne una opportunità di crescita e di lavoro. Da questo punto di vista Ferrandina può rappresentare un laboratorio di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e uno sbocco positivo per tutta l'area e la Basilicata».