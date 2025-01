Su disposizione del Commissario per l’emergenza idrica, Vito Bardi, come già avvenuto in occasione del Natale e del Capodanno, anche per l’Epifania verrà garantita l’erogazione continua di acqua nei 29 comuni serviti dallo schema Basento-Camastra, dalle ore 7 di domenica 5 gennaio alle ore 21 del 6 gennaio 2025.



La programmazione dell’erogazione idrica per i prossimi giorni mantiene lo stesso regime orario delle scorse settimane.