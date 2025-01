Dopo la pubblicazione del comunicato del Comitato Salviamo la Costituzione molti ci hanno chiesto, a vario titolo, di una nostra eventuale partecipazione all'evento del 3 Gennaio 2025 a Senise e che vede la partecipazione dell'ex Ministro della Salute Roberto Speranza intento a pubblicizzare il suo libro “Perché guariremo”.



Abbiamo risposto che NO non andremo a Senise per due ordini di motivi.



Il primo è che abbiamo visto, e come già detto, che l'evento non prevede un pubblico dibattito.



Il secondo è che non ci interessa neppure contestarlo perché l'ex ministro deve semplicemente rispondere a delle domande e in genere i fischi oppure le offese che ha raccolto in quasi tutte le città dove è stato ospitato, diventano facile alibi per riuscire, ancora una volta, a non rispondere.



Roberto Speranza farà la sua passerella e probabilmente riuscirà anche a vendere qualche copia del suo libro, ma non potrà dire di non aver potuto rispondere perché fischiato oppure offeso.



Noi aspettiamo che lui possa trovare la forza e il coraggio di rispondere ai cittadini decidendo quando e dove fare un pubblico dibattito.



Il Comitato Salviamo la Costituzione.