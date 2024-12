E' Prisco Lucio Sorbo il nuovo direttore della Coldiretti di Basilicata. Sposato, con tre figli, è un agronomo di grande esperienza e un profondo conoscitore dell’agricoltura italiana. Sorbo, che si è ufficialmente insediato nelle scorse ore, ha diretto le federazioni regionali di Calabria, Toscana, Marche, Campania e Sicilia e quelle provinciali di Campobasso, Avellino e Bologna. In particolare in Campania ha dovuto far fronte all’emergenza della Terra dei Fuochi, lanciando il primo sistema di controlli sui prodotti agricoli per garantire la sicurezza alimentare, rassicurare i consumatori sulla salubrità di quanto portavano in tavola e sostenere le imprese danneggiate dalle attività criminali. Negli ultimi 9 anni ha diretto la federazione regionale della Sicilia. “Sono contento di poter lavorare, in Basilicata, con un gruppo dirigenziale giovane e valoroso – le prime parole del neo direttore che succede a Paolo Giannini - e sono convinto che faremo un buon lavoro per l'agricoltura della nostra magnifica regione e per i nostri soci”. Soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale della Coldiretti lucana, Antonio Pessolani. “Nel ringraziare Giannini per l'attività portata avanti in questi due anni nel corso dei quali sono state importanti e preziose le sue azioni promosse per affrontare i non pochi momenti difficili del comparto agricolo, auguro un buon lavoro al neo direttore Sorbo, una figura importante per Coldiretti, soprattutto per il suo bagaglio di esperienze e competenze”.