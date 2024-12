Grazie a un finanziamento di 359.515,29 euro, il Comune di Rotondella riqualificherà i campetti di Contrada Imbreci, trasformandoli in un impianto sportivo polifunzionale coperto per calcio A5, pallamano, pallavolo e basket. "Un grande traguardo che valorizza il territorio -commentano gli amministratori del borgo jonico- e promuove il benessere della comunità." Di seguito la nota del comune.

"Un Grande Risultato per la Nostra Comunità.

Con immenso piacere annunciamo che il Comune di Rotondella è stato selezionato tra i vincitori del bando "Infra Sport" della Regione Basilicata.

Un importante riconoscimento che premia anni di duro lavoro e programmazione da parte dell'amministrazione.

Grazie a questo finanziamento di 359.515,29 euro, sarà possibile riqualificare, ristrutturare e recuperare i campetti di calcetto ubicati in Contrada Imbreci.

Questi campetti, che erano stati abbandonati, verranno trasformati in un impianto sportivo polifunzionale per calcio A5, pallamano, pallavolo e basket.

L'impianto sarà dotato di una copertura per creare un nuovo luogo chiuso dove svolgere attività sportive.

Questa vittoria rappresenta un passo significativo per lo sviluppo della nostra comunità. Continueremo a lavorare con determinazione per valorizzare il nostro territorio e promuovere il benessere dei cittadini rotondellesi."