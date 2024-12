Dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Lacorazza in merito all'elisuperficie di Lagonegro per l’atterraggio diurno e notturno, interviene la Direzione Strategica di Asp Basilicata specificando che da tempo, in sinergia e diretta collaborazione con il Dipartimento Salute e con l’assessore alla Sanità Cosimo Latronico, si sta lavorando per mantenere gli impegni presi nei mesi scorsi in ordine alla realizzazione dell’elisuperficie h24.

Nelle settimane scorse infatti, a margine della rimodulazione degli investimenti regionali e ministeriali per la sanità, sono state individuate le risorse- che presto saranno oggetto di specifica Delibera di Giunta Regionale- per consentire la progettazione e l’esecuzione delle opere necessarie, fermo restando ciò che sarà di competenza del comune come ad esempio le vie di accesso al sito. Per completezza di informazione, si precisa anche che nei mesi scorsi l’ASP, per il tramite del servizio tecnico che si avvale di un esperto aeronautico, ha visionato diversi siti che però non presentavano le caratteristiche necessarie per l’atterraggio notturno sino a rinvenire un sito idoneo peraltro condiviso dalla stessa Amministrazione Comunale di Lagonegro.