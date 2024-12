Buone notizie per i lavoratori di Trasnova, azienda nella quale operano 330 operai in tutta Italia, che si occupa della movimentazione delle vetture negli stabilimenti Stellantis.

Nel corso della riunione, tenutasi a Roma presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy alla presenza di Stellantis, Trasnova e delle orgnizzazioni sindacali, Stellantis ha deciso, dopo un lungo confronto, di rinnovare le commesse alla Trasnova per altri dodici mesi. Entro tale termine la stessa azienda dovrà trovare soluzioni e fare investimenti per evitare le criticità occupazionali verificatesi nelle scorse settimane.

Con la commesa in scadenza alla fine del 2024, infatti, Trasnova aveva fatto partire le lettere di licenziamento provocando presidi e scioperi da parte dei lavoratori e l’intervento dei sindacati con la conseguente convocazione urgente delle parti al Mimit.

Soddisfazione è stata espressa, al termine dell’inconro romano, dal segretario generale della Fismic-Confsal Basilicata.

“E’ stata una lungo confronto – afferma Pasquale Capocasale- al termine del quale siamo riusciti a portare casa un buon risultato che contribuisce a dare un po' di serenità alle mestranze e far passare a loro e alle loro famiglie un Natale tranquillo. Stellantis facendosi carico di questo rinnovo annuale sta dimostrando un cambio di rotta rispetto a qualche settimana fa e di questo ne prendiamo atto. La nostra speranza è che questo nuovo approccio possa essere confermato anche nel corso dell’incontro importante sull’automotive che avremo, sempre al Mimit, il prossimo 17 dicembre”.