“Il potenziamento dell’offerta del trasporto pubblico prende corpo progressivamente su più fronti, sia in ambito urbano sia sulle connessioni regionali e interregionali. Stiamo vivendo una fase di evoluzione dell’offerta delle soluzioni di viaggio, che stiamo presentando ai cittadini delle diverse comunità via via interessate”.



Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, a margine di un incontro pubblico che si è tenuto ieri al Crea Bella-Muro.



È stato esposto il programma di potenziamento dei collegamenti sulla direttrice Potenza-Salerno attraverso una migliore strutturazione dei servizi su ferro e su gomma. Ci saranno nuove opzioni dei treni regionali da e per Salerno che potranno anche fare accedere alle corrispondenze con l’Alta Velocità.



La stazione di Bella-Muro sarà interessata dalla rimodulazione delle corse ferroviarie, che passeranno da 8 a 9, per l’andata, e da 8 a 10, per il ritorno. Dal 15 dicembre, infatti, si aggiungerà il regionale 21202 delle 7.24, da Potenza a Salerno. Mentre sulla direzione opposta, si aggiungeranno il regionale 21099 delle 9.55 e un collegamento su gomma alle 21.



In prospettiva dell’orario estivo 2025, sono in corso di studio ulteriori ipotesi di riarticolazione dell’offerta ferroviaria che potranno essere attivate sulla base delle frequentazioni effettive dei nuovi servizi.



“In questi ultimi mesi - ha aggiunto Pepe - abbiamo puntato con decisione e pragmatismo sugli spostamenti su rotaia. Dal Frecciarossa ai nuovi regionali, passando per gli Intercity ibridi, stiamo intercettando, grazie anche alle proficue interlocuzioni con Trenitalia, le migliori soluzioni di viaggio possibili per la nostra regione. A ciò si aggiunge il lavoro importante che stiamo facendo sul trasporto pubblico locale. L’obiettivo, che è la mission dichiarata dall’inizio del nostro insediamento la scorsa estate, è di creare una rete di connessioni e snodi che permetta ai viaggiatori, siano essi pendolari o turisti, di avere un trasporto a misura di cittadino e tutelando sempre di più l’ambiente, con minori emissioni e con l’ottimizzazione della pendolarità collettiva”.