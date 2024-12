“ Drammatica la lettera di licenziamento recapitata ai 97 lavoratori della Trasnova, azienda dell’indotto Stellantis, che rappresenta un ulteriore segnale di smantellamento dei siti produttivi del gruppo in Italia”. Lo afferma il segretario del Partito democratico Basilicata, Giovanni Lettieri. “La nostra segretaria Schlein - ha aggiunto Lettieri - ha incontrato i lavoratori in presidio a Pomigliano. Non è possibile lasciare a casa questi lavoratori che non vogliono ammortizzatori sociali ma continuare a fare il loro lavoro per il quale hanno competenze e professionalità. Non si può far naufragare in questo modo un settore così importante come l’automotive in Italia, situazione che interessa chiaramente anche i dipendenti Stellantis di Melfi e dell’indotto lucano”, ha concluso il segretario.