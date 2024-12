“La firma da parte del ministro Urso del decreto ‘Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI’ è un ‘ottima notizia in tema di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili “, lo dichiara il vicepresidente della commissione Ambiente in Senato Gianni Rosa.

“Nello specifico verranno destinati 320 milioni di euro in regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito”. E conclude: “Le risorse destinate sono a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese”.



Sen. Gianni Rosa