Il prossimo sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 9:30 nella sede del C.A.S. (Centro Aggregazione Sociale “Agnese Scaldaferri”) di Lauria, sarà ospitata la quarta edizione del Premio “Giovanna Pastoressa”, promosso dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata. Di anno in anno, tale iniziativa si svolge per celebrare e ricordare la vitalità, l'amore per la professione e il garbo della giovane psicologa prematuramente scomparsa, in un tragico incidente. La manifestazione si rivolge ai professionisti psicologi lucani, iscritti all’ordine da almeno nove anni e che abbiano redatto una tesi di laurea, di specializzazione o un master di perfezionamento su tematiche particolarmente care alla Pastoressa; dalla psicologia clinica a quella dello sviluppo, da quella scolastica a quella dello sport, e fino alle patologie relative ai comportamenti alimentari, alla parità di genere e alla non violenza. Intenso il programma della giornata che prevede più momenti dedicati; dopo i saluti istituzionali, a cura della presidente dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata, Luisa Langone, della vicepresidente, Mariantonietta Amoroso, del consigliere e promotore del Premio, Antonello Chiacchio, le testimonianze delle vincitrici delle edizioni precedenti e il ricordo delle amiche e dei familiari, la premiazione delle tre tesi vincitrici. La manifestazione vedrà anche le performance della compagnia teatrale “Arrestailsistema”, con Elvira Scorza, voce narrante, Vincenzo Di Lascio, voce e Federico Ferrari, chitarra.