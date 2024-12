“L’appello dei Vescovi di Basilicata tocca temi cruciali per il futuro della nostra regione, ribadendo la necessità di un impegno collettivo per affrontare le sfide socioeconomiche e costruire una Basilicata più equa, sostenibile e inclusiva. Condivido profondamente la visione di centralità della persona, del lavoro e della dignità umana come pilastri di un nuovo modello di sviluppo. In qualità di assessore alla Salute e alle Politiche per la Persona, voglio sottolineare il ruolo strategico che la salute, il benessere delle persone e il rafforzamento del capitale umano hanno in questa transizione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’opportunità unica per intervenire con misure concrete nell’ambito delle infrastrutture sociosanitarie, attraverso una rete di servizi territoriali capillare e moderna specialmente nelle aree interne. Condivido la necessità di rafforzare percorsi di formazione continua e di riqualificazione, creando sinergie con università e centri di ricerca e lo stiamo facendo anche tra università e ospedale. La transizione ecologica non può lasciare indietro nessuno. In questo quadro, è essenziale attivare politiche che coniughino innovazione tecnologica, inclusione sociale e giustizia economica, evitando che intere fasce di popolazione siano escluse dal processo di cambiamento. Occorre una strategia nazionale e regionale sul settore automotive, in particolare per il polo di Melfi, che rappresenta un asse portante della nostra economia. È fondamentale agire in maniera coordinata con il Governo, le parti sociali e gli attori europei per garantire la tenuta del tessuto occupazionale e il rilancio dell’industria locale. Concordo con il richiamo al valore dell’unità e della corresponsabilità: istituzioni, cittadini, imprese e comunità religiose devono lavorare insieme per costruire una Basilicata che sia protagonista della propria rinascita. L’esortazione dei vescovi ci impegna ad agire con determinazione per tradurla in azioni concrete per il bene della nostra terra e della nostra gente”.



Così Cosimo Latronico, assessore alla Salute e alle Politiche per la Persona della Regione Basilicata.