Con entusiasmo e ampia partecipazione si è svolta l'assemblea costituente di Basilicata Casa Comune, un evento ricco di dibattiti e interventi qualificati. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con idee e proposte, rendendo questa giornata un momento di confronto vivace e costruttivo.

Da Matera, città simbolo del dialogo, parte il percorso ambizioso che trasforma l’associazione culturale, con cui abbiamo animato la scena politica negli ultimi mesi, in un movimento politico radicato nei territori e nelle comunità locali per offrire una "casa" ai moderati, ai cattolici e ai riformisti che vogliono impegnarsi per il bene comune, proponendo un’alternativa politica a chi oggi si rifugia nella sfiducia e nell’astensionismo.

Siamo convintamente il centro del centro sinistra, non siamo terzo polisti, non crediamo nella politica dei due forni ma pensiamo piuttosto ad un patto federativo d tutte le forze che riconoscono in questo spazio culturale. Servono chiarezza sulle appartenenze, credibilità, recupero della partecipazione dei cittadini, attenzione ai più indifesi, innovazione e idee di buon governo per sottrarre la Basilicata ad una stagione densa di crisi e impoverimento.

L'Assemblea di BCC ha proposto Angelo Chiorazzo come Presidente del movimento politico Basilicata Casa Comune e nominato il comitato regionale costituente che il 12 dicembre si riunirà per eleggere gli organi del movimento.