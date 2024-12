Il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, esprime con entusiasmo la sua profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento del titolo di “Città” attribuito a Senise con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in data 21 novembre. Questo importante risultato celebra il valore storico, culturale e sociale del territorio, rappresentando un traguardo di grande significato per l’intera comunità.







"Il riconoscimento di Senise come Città – ha dichiarato il Vice Presidente Chiorazzo – è il frutto di un lavoro collettivo e di un impegno costante volto a valorizzare il nostro straordinario patrimonio. Un ringraziamento particolare va al Prefetto di Potenza, Sua Eccellenza Dr. Michele Campanaro e al Commissario Straordinario, Dott. Alberico Gentile, per aver avviato con visione e competenza il percorso per ottenere questo importante titolo. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine al già Sindaco Giuseppe Castronuovo, all’intero Consiglio Comunale uscente per aver deliberato la richiesta di conferimento del titolo e alla Dott.ssa Rosa De Lorenzo, che ha redatto con grande cura la relazione trasmessa al Ministero dell’Interno, dimostrando l’importanza storica, culturale e territoriale di Senise".







Il Vice Presidente Chiorazzo ha dedicato inoltre un pensiero al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver riconosciuto, con il suo decreto, l’alto valore di Senise e il suo ruolo centrale per la Basilicata.



"Un ringraziamento va a tutta la cittadinanza di Senise, che con il suo senso di appartenenza e il suo spirito di comunità ha reso possibile questo grande traguardo".



"Questo titolo – ha concluso Chiorazzo – non è solo un riconoscimento simbolico, ma un’opportunità per guardare con maggiore fiducia al futuro. Senise, con la sua storia millenaria, la sua bellezza e la sua gente è pronta a giocare un ruolo di primo piano nell'area sud e nella nostra regione”.