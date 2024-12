«Ci uniamo all’appello della Conferenza episcopale della Basilicata dichiarandoci immediatamente disponibili a dare il nostro contributo per una mobilitazione straordinaria della società lucana intorno ad una idea di sviluppo che tenga al centro la persona». È quanto dichiara il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. «Nelle nostre interlocuzioni con il mondo cattolico, di cui ci sentiamo pienamente parte in quanto organizzazione sindacale che si ispira alla dottrina sociale della chiesa, abbiamo già condiviso le nostre preoccupazioni sulle crescenti disuguaglianze sociali e sulle difficoltà che si registrano in molti ambiti produttivi della regione, a partire dal polo automotive di Melfi che vive una difficile transizione con costi sociali che stanno diventano in sostenibili. Come abbiamo scritto nel nostro recente documento di proposte – conclude il segretario della Cisl – è il tempo di esercitare tutto il coraggio che serve per governare i problemi di questa epoca lavorando ad un patto sociale che metta insieme quei mondi vitali che la stessa Conferenza ha richiamato nel suo appello».